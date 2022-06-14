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    Более 6,5 трлн тенге доходов поступило в госбюджет за пять месяцев 2022 года – Минфин РК

    14 Июня 2022, 11:05

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – План по доходам по итогам пяти месяцев текущего года перевыполнен на 41 млрд тенге. Об этом на заседании Правительства сообщил заместитель Премьер-Министра – министр финансов РК Ерулан Жамаубаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Показатели исполнения государственных финансов по итогам пяти месяцев текущего года сложились следующим образом. В государственный бюджет доходов, без учета трансфертов, поступило на сумму 6 трлн 554 млрд тенге или план исполнен на 107 %. В республиканский бюджет доходов, без учета трансфертов, поступило более 4,4 трлн тенге или план исполнен на 100,9 %», - сказал Ерулан Жамаубаев.

    Глава Минфина отметил, что план по доходам перевыполнен на 41 млрд тенге, из них налоги – на 11 млрд тенге, неналоговые – на 29 млрд тенге.

    Основная сумма перевыполнения по налогам приходится на НДС на ТВП (54 млрд тенге).

    «Перевыполнение плана обусловлено увеличением сумм оборотов по реализации товаров, работ и услуг за четыре месяца текущего года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 24,4 %», -пояснил Ерулан Жамаубаев.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Экономика Минфин РК
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