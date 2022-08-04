Более 6,5 млн человек заразились коронавирусом за неделю - ВОЗ

ЖЕНЕВА. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Более 6,5 млн человек заразились коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю, более 14 тыс. умерли. Число случаев инфицирования снизилось по сравнению с предшествующими семью днями на 9%, а летальных исходов - на 3%, сообщила в среду Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Как отмечается в ее еженедельном бюллетене, «число случаев заболевания с 25 по 31 июля уменьшилось на 9% по сравнению с предыдущей неделей». При этом было зарегистрировано на 3% меньше случаев смерти заболевших. За семь дней в ВОЗ поступили сообщения о заражении 6 565 679 человек и о 14 179 летальных исходах.

Рост числа заразившихся зарегистрирован в Западно-Тихоокеанском регионе (плюс 20%) и Африке (плюс 5%). Вместе с тем заболеваемость заметно снизилась в Европе (минус 35%) и Восточном Средиземноморье (минус 12%). Значительный рост смертности зафиксирован в Западно-Тихоокеанском регионе (плюс 44%), Восточном Средиземноморье (плюс 26%) и Юго-Восточной Азии (плюс 20%). В то же время она снизилась в Европе (минус 26%).

Япония сообщила о самом большом количестве инфицированных за неделю - 1 379 099. Далее следуют США (923 366), Республика Корея (564 437), Германия (459 724) и Италия (394 583). В США зарегистрировано больше всего умерших за семь дней - 2 626. Далее следуют Бразилия (1 827), Италия (1 205), Япония (655) и Австралия (637), отмечается в информационном бюллетене.

По состоянию на 3 августа в ВОЗ поступили сообщения о 557 018 226 заразившихся коронавирусом с начала пандемии и о 6 401 046 умерших



