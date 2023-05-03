Более 6,1 тысячи этнических казахов получили статус кандаса с начала года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 1 мая 2023 года на историческую родину вернулись и получили статус кандаса 6 144 этнических казаха. Всего с 1991 года в республику вернулись 1 млн 112,6 тысячи этнических казахов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Более половины кандасов (53,9%), прибывших в Казахстан с начала года, являются выходцами из Узбекистана, 19,1% – из КНР, 12,1% – из России, 5,6% – из Туркменистана, 5,7% – из Монголии и 1% – из других стран.

Прибывшие этнические казахи в основном поселились в Алматинской (27,2%), Мангистауской (13,8%), Туркестанской (6,4%), и Жамбылской (5,1%) областях, а также в городах Астана (11%), Алматы (8,8%) и Шымкент (7,1%).

По состоянию на 1 мая число этнических переселенцев трудоспособного возраста составляет 68,8%, 22,9% человек моложе трудоспособного и 8,3% – пенсионеры.

Из числа кандасов трудоспособного возраста по уровню образования 18% имеют высшее образование, 38,6% - среднее специальное образование, 37,4% - общее среднее образование и 5,9% не имеют образования.



