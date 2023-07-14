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    Более 590 действующих овощехранилищ не значатся в статистике - Минторговли РК

    14 Июля 2023, 13:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Более 590 действующих овощехранилищ не значатся в статистике. Об этом сообщил Председатель Комитета торговли Айдар Абилдабеков в ходе заседании коллеги Министерства торговли и интеграции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства.

    В ведомстве отметили, что в прошлом году Глава Государства обозначил серьезность ситуации по отсутствию понимания по имеющимся запасам продовольствия и, как следствие, принятие необъективных решений по защите внутреннего рынка.

    Во исполнение поручения в первом полугодии текущего года Комитет торговли во всех регионах Казахстана организовал работу по выявлению дополнительных мощностей для хранения овощей.

    «Территориальные департаменты торговли с акиматами выявили 593 объекта для хранения овощей, не учтенных Бюро национальной статистики. Сейчас прорабатываем вопрос об их постановке на учет», - сообщил Айдар Абилдабеков.

    Фото: gov.kz

    С начала 2023 года в регионах проведено 995 заседания региональных комиссий при акиматах, по итогам которых выявлены 298 непродуктивных посредников и фактов превышения торговой надбавки.

    «Количество проведенных заседаний в три раза превышает выявленные нарушения. Это указывает на слабую работу и формальный подход региональных комиссий к расследованию посреднических схем в регионах», - сообщил Айдар Абилдабеков в ходе расширенного заседания коллеги.

    По словам Председателя комитета, компетенция по проведению государственного контроля за соблюдением законодательства РК о регулировании торговой деятельности, переданная Министерству от акиматов, реализуется непосредственно территориальными департаментами с 27 апреля 2023 года.

    В пресс-службе Минторговли также сообщили, что за 2 месяца первого полугодия возбуждено 234 административных производства, в том числе 172 адмдела за превышение торговой надбавки, 61 адмдело за применение разных цен на товары, 1 дело за превышение вознаграждения.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Статистика Минторговли
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