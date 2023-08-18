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    Более 59 тысяч акмолинских школьников будут получать бесплатное питание

    18 Августа 2023, 22:19

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – С 1 сентября 2023 года все учащиеся начальных классов Акмолинской области, а это более 59 тысяч детей, будут питаться в школах бесплатно. Об этом на прошедшем брифинге сообщил руководитель управления образования Акмолинской области Шокан Оразалин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам спикера, в текущем году по поручению Главы государства решением сессии акмолинского областного маслихата были выделены дополнительно финансовые средства в сумме 1,4 млрд тенге на обеспечение бесплатным питанием учащихся начальных классов – с 1 по 4.

    «Таким образом, с 1 сентября 2023 года все учащиеся начальных классов в Акмолинской области, а это более 59 тысяч детей, будут питаться в школах бесплатно. Также с 1 июля в регионе введено обеспечение детей дошкольного возраста из категории социально уязвимых слоев населения бесплатным питанием в дошкольных организациях образования», - поделился спикер.

    Между тем, родители учащихся часто жалуются на качество еды в школьных столовых.

    «По качеству питания у нас совместно с СЭС ведутся работы. В школах есть бракеражные комиссии, куда входят не только работники школы, но и медработники, органы попечительского совета и родительская общественность. Комиссия как раз проверяет качество питания и соответствие. У нас есть меню, которое мы утверждаем с институтом питания и СЭС. От домашней пищи вкус, конечно, отличается. По сравнению с домашней едой, в которую добавляются специи и пряности, в школах этого нет. Колбаса и пицца продаваться не должны. Если есть такие факты, незамедлительно будет создана комиссия, мы примем соответствующие меры. Родителям можно обращаться к администрации школы или даже в управление образования», - добавил Ш. Оразалин.

    Автор:

    Оксана Матасова

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