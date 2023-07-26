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    Более 58 кг марихуаны изъяли у наркоторговцев в Костанайской области

    26 Июля 2023, 20:47

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Стоимость такой крупной партии на черном рынке составляет более 9 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Polisia.kz.

    В рамках ОПМ «Карасора 2023» сотрудники УПН провели специальную операцию по задержанию 11 человек, которые занимались распространением наркотиков на территории региона.

    Полицейские изъяли более 58 кг марихуаны.

    Наркотики хранились в арендованном гараже, там же шла расфасовка по более мелким партиям, для передачи другим.

    «Участникам преступной группы от 22 до 54 лет. В настоящее время 5 подозреваемых в порядке статьи 128 УПК РК водворены в ИВС, в отношении остальных избрана мера пресечения, в виде подписке о невыезде. В рамках начатого досудебного расследования по части 3 статьи 297 УК РК проводятся необходимые следственные действия», - сообщил начальник УПН Нуржан Ахметов.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Костанайская область Борьба с преступностью Видео МВД РК Регионы Казахстана Борьба с наркотиками Костанай
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