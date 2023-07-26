Более 58 кг марихуаны изъяли у наркоторговцев в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Стоимость такой крупной партии на черном рынке составляет более 9 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Polisia.kz.

В рамках ОПМ «Карасора 2023» сотрудники УПН провели специальную операцию по задержанию 11 человек, которые занимались распространением наркотиков на территории региона.

Полицейские изъяли более 58 кг марихуаны.

Наркотики хранились в арендованном гараже, там же шла расфасовка по более мелким партиям, для передачи другим.

«Участникам преступной группы от 22 до 54 лет. В настоящее время 5 подозреваемых в порядке статьи 128 УПК РК водворены в ИВС, в отношении остальных избрана мера пресечения, в виде подписке о невыезде. В рамках начатого досудебного расследования по части 3 статьи 297 УК РК проводятся необходимые следственные действия», - сообщил начальник УПН Нуржан Ахметов.