Более 58% казахстанцев чувствуют себя в безопасности на улице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Согласно выборочному обследованию уровня доверия населения РК к правоохранительным органам, которое проводилось в апреле-мае 2022 года во всех регионах Казахстана, в полной безопасности, идя по улице в одиночестве в районе своего проживания, чувствуют себя 58,3% опрошенных, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Ranking.kz.

В ноябре-декабре прошлого года доля таких респондентов составляла 58,8%, а годом ранее — 60,6%.

Достаточно безопасно себя чувствуют 37,8%, не чувствуют себя в безопасности — 2,7%, совсем не безопасно — лишь 0,4%. Затруднились ответить 0,7% опрошенных.

В гендерном разрезе полную безопасность, идя по улице в одиночестве в районе своего проживания, ощущают 62% мужчин и 55% женщин. Достаточно безопасно себя чувствуют 40,6% женщин и 34,6% мужчин. Доля женщин, чувствующих себя не безопасно, выше, чем среди мужчин: 3,1% и 2,3%. Совсем не безопасно себя чувствуют 0,5% женщин и 0,4% мужчин.

Степень полного доверия респондентов к правоохранительным органам за год уменьшилась, составив по результатам опроса в апреле-мае 2022 года 37,5% для органов прокуратуры, 36,4% для полиции, 24,4% для антикоррупционной службы и 22,2% для службы экономических расследований. Полное недоверие к правоохранительным органам среди респондентов за год также уменьшилось, кроме полного недоверия к антикоррупционной службе. Доля респондентов, которые полностью не согласны с утверждением, что антикоррупционной службе можно доверять, за год выросла с 1,2% до 1,9%. Для органов прокуратуры доля таких респондентов сократилась с 1,9% до 1,5%, для полиции — с 2,6% до 2%, для службы экономических расследований — с 1,4% до 1,2%.

Доля респондентов, отметивших, что уровень преступности в районе их проживания за последний год вырос, снизилась за год с 2,6% до 1,9% в апреле-мае 2022 года.

Доля респондентов, считающих, что уровень преступности снизился, выросла с 40% до 40,9%. Доля респондентов, отметивших, что уровень преступности остался без изменений, сократилась с 34,7% в апреле-мае 2021 года до 34,4% в аналогичном периоде 2022 года.