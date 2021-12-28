Более 5700 противоправных интернет-ресурсов заблокировали в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане заблокировали более 5700 противоправных интернет-ресурсов. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Нами постоянно проводится анализ сети Интернет по выявлению и проверке размещаемой информации противоправной деятельности, информации, связанной с развращением детей, суицидальными играми, с призывами к нарушениям и жестокости, распространением ложной информации. С начала года выявлено 7300 зарубежных интернет-ресурсов, среди которых порнография, наркопреступления, деятельность интернет-казино, финансовые пирамиды, другие мошеннические схемы, пропаганда культа жестокости или суицида, продажа оружия и другие. Их сведения внесены в информационную систему киберназдор для блокирования доступа с территории Казахстана. В настоящее время заблокировано 5 736 ресурсов, остальные находятся на стадии проверки», - сообщил исполняющий обязанности начальника Центра борьбы с киберпреступностью Департамента криминальной полиции Министерства внутренних дел Республики Казахстан Рустем Дюсетаев на заседании в Мажилисе.

Он отметил, что особое внимание уделяется выявлению преступлений, совершаемых в отношении детей и несовершеннолетних.

«Приведу несколько примеров. В 2020 году в ходе мониторинга мы получили информацию о группе суицидального характера с участием несовершеннолетних казахстанцев. По результатам оперативно-розыскных мероприятий задержан житель города Арысь, который в соцсетях создавал такие группы. Суть игры состоял в исполнении 21 задания в игре «Зеленый кот». Последнее задание заключалось в совершении суицида путем употребления вредных жидкостей, прыжка с высотного здания и так далее. Установлена потенциальная жертва - 14-летняя жительница ВКО. На момент выявления преступления она уже выполнила 14 заданий. В марте этого года районным судом он приговорен к 4 годам лишения свободы», - заявил Рустем Дюсетаев.

Он вместе с тем отметил, что в феврале этого года выявлен факт развращения малолетнего ребенка 2007 года рождения.

«Установлен пользователь мессенджера «Телеграмм», который вел с ней переписку на интимные темы и направлял порнографические фото и видеоизображения. Уголовное дело было направлено в суд, задержан 24-летний житель города Алматы. В ноябре, буквально месяц назад, мы выявили 12-летнюю девочку из Талдыкоргана, которая сообщила о намерении совершить суицид из-за приставания отчима. Буквально было несколько дней, информацию мы получили во вторник, в субботу она уже грозилась совершить суицид. Мы отработали и задержали ее отчима, который на протяжении трех лет занимался развращением падчерицы», - рассказал начальника Центра борьбы с киберпреступностью МВД РК.