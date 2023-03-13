Более 5700 кубометров воды откачали с улиц Шымкента

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Шымкенте прошли осадки в виде дождя, количество составило 14 мм, днем - 22 мм. Последствия сильных дождей ликвидировали сотрудники департамента по ЧС города совместно с городскими коммунальными службами. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС.

В кризисном центре департамента по ЧС г. Шымкента оперативный штаб проводил координационные работы.

Работы по откачке накопленных талых вод проводились на 27 улицах в Абайском, Аль-Фарабийском, Енбекшинском, Каратауском районах и районе Туран.





В Абайском районе по улице Гагарина, в отделении Ынтымак, по улицам Темирланское шоссе, Тортколь, в районе Туран в микрорайоне Курсай по улицам Богенбай батыра, Кулан Тобе, по проспекту Республики в тоннеле Колос, в микрорайоне Спортивный, в Енбекшинском районе по улице Капал батыра, в Каратауском районе в микрорайоне Нурсат в подвальном помещении многоэтажных домов произведены работы по откачке воды.

Всего откачано 5755 кубических метров воды, использовано 900 мешков с инертным материалом. В откачке воды были задействованы 150 человек личного состава и более 60 единиц техники ДЧС.

Благодаря совместной работе не допущено подтопления жилых домов, пострадавших нет.



