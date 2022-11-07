Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правоохранительные органы

    Более 570 лиц осуждены по делам о январских событиях

    7 Ноября 2022, 16:51

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Начальник Следственного департамента Министерства внутренних дел РК Санжар Адилов озвучил количество осужденных по делам о январских событиях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Следователями полиции проведены порядка 45 тысяч следственных действий, допрошены свыше 16 тысяч граждан, получены заключения более 3 тысяч различных экспертиз. Изъято похищенное имущество, оцениваемое на сумму порядка 350 млн тенге», - сообщил Санжар Адилов на брифинге в СЦК.

    По его словам, производством окончено 1125 дел, в отношении 620 обвиняемых дела направлены в суды, в том числе 509 прекращены по реабилитирующим основаниям.

    «На сегодня уже осуждены 579 лиц, из них – 462 приговорены к наказаниям, не предусматривающим лишение свободы. К реальным срокам лишения свободы приговорены 117 лиц, совершившие тяжкие и особо тяжкие преступления. В отношении 14 подсудимых уголовные дела прекращены за примирением сторон», - добавил главный следователь страны.


    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Борьба с преступностью МВД РК Алматинская трагедия Январские события
    Новости по теме
    Новости по теме
    Подозреваемого в торговле наркотиков задержали в Талдыкоргане
    Свыше 20 тонн дикорастущей конопли сожгли в Жамбылской области
    На 18 млн тенге обманули мошенники жительницу Кокшетау
    Карима Масимова переведут в учреждение средней безопасности
    Популярное
    1 Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
    2 70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану
    3 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    4 Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
    5 Члены Национального курултая встретились в Туркестане