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    • Более 570 интернет-мошенников задержали в Казахстане

    15 Августа 2022 11:45

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С начала этого года зафиксировано около 12 тыс. интернет-мошенничеств. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель МВД РК Шугыла Турлыбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По ее словам, преступниками причинен ущерб на 7 млрд тенге, задержан 571 интернет-мошенник и пресечена деятельность 17 преступных групп.

    «Наибольшая регистрация интернет-мошенничеств отмечается в городах и областях с большим количеством населения Нур-Султане (2 тыс. 295), Алматы (1 тыс. 486), и Карагандинской области (1 тыс. 150).

    «Преступники ищут различные способы получить персональные данные граждан, которые используют для получения доступа к банковским картам и депозитам», - добавила Шугыла Турлыбек.

    Ранее сообщалось, что за неделю совершено 3тыс. 278 преступлений,1 тыс. 978 из них раскрыто в течение суток. Полицейскими раскрыты «по горячим следам» 12 убийств, пять умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть, три разбоя, 37 грабежей, 512 краж чужого имущества.


    Автор:

    Серик Сабеков

    #Интернет #Происшествия #МВД РК #Мошенничество
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