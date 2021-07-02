Более 57 тысяч абитуриентов не набрали пороговый балл при сдаче ЕНТ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Подводя итоги проведенного Единого национального тестирования, и.о. директора Национального центра тестирования МОН РК Наужан Дидарбекова отметила, что максимальный балл в этом году набрал один абитуриент, а в целом средний балл увеличен на 5 % и составил 69,08 баллов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Средний балл в целом составил 69, 08. В целом средний балл увеличен на 5 баллов. Пороговый балл набрали 88 101 тестируемых, или 60,6 %. Пороговый балл не преодолели 57 187 детей, или 37, 4 %. Кроме того, максимальный балл набрал один абитуриент», - рассказала и.о. директора Национального центра тестирования.

Отметим, в целом в Едином национальном тестировании приняли участие 145 288 абитуриентов. Регистрация на ЕНТ проводилась на протяжении трех месяцев. В итоге было принято 285 164 заявлений.



