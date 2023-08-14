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    Более 56 тысяч единиц огнестрельного оружия сдали казахстанцы с 2012 года

    14 Августа 2023, 11:53

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Начальник управления по контролю за оборотом оружия КАП МВД РК Асылбек Идрисов рассказал об итогах акций по выкупу оружия у населения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С 2012 года проводятся акции по выкупу у населения незаконно хранящихся предметов вооружения. За весь период проведения таких акций добровольно сдано более 56 тысяч единиц огнестрельного оружия и свыше 2 млн патронов на общую сумму 1,9 млрд тенге», - сказал Асылбек Идрисов на брифинге в МВД.

    В результате количество преступлений с применением огнестрельного оружия сократилось вдвое.

    «В текущем году, акция стартовала с 10 апреля, на эти цели из республиканского бюджета выделено свыше 88 млн тенге. На сегодня гражданами в органы полиции добровольно сдано 1181 единица оружия и свыше 18 тысяч патронов к нарезному оружию на общую сумму 84 млн тенге, которые выплачены гражданам», - добавил спикер.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Борьба с преступностью МВД РК
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