Более 56 тыс грантов выделено в Казахстане для поступления в бакалавриат

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Более 56 тысяч грантов выделено для поступления в бакалавриат в 2021-2022 учебном году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки РК.

В этом году в связи с поручением Президента общее количество грантов увеличилось на 5000. Прием заявлений для участия в конкурсе на присуждение образовательных грантов стартует 13 июля и продлится до 20 июля включительно.

Образовательные гранты распределены в соответствии с данными Министерства труда и социальной защиты населения РК и информацией работодателей о востребованных специальностях.

Наибольшее количество грантов получили инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли – 17 028 грантов. Педагогические науки – 9573 гранта, информационно-коммуникационные технологии – 7487, естественные науки – 4088, сельскохозяйственные науки – 1895, здравоохранение – 2700, искусство и гуманитарные науки – 1615, бизнес, управление и право – 1223, социальные науки, журналистика и информация – 960.

Гранты также предусмотрены по проекту «Мәңгілік ел жастары – индустрияға» («Серпін»).

«Абитуриенты будут сдавать документы посредством информационной системы. Кроме того, будут работать виртуальные приемные комиссии вузов. Как и в прошлом году, специалисты через видеосвязь будут консультировать абитуриентов», – сообщил вице-министр образования и науки РК Куаныш Ергалиев.

Полный список образовательных грантов на 2021-2022 учебный год находится в открытом доступе.

Напомним, 330 казахстанцев рекомендованы к поступлению на обучение в ведущие зарубежные вузы.



