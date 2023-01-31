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    Более 550 км жамбылских дорог отремонтируют в 2023 году

    31 Января 2023, 19:44

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Ежегодно в Жамбылской области увеличивается доля автомобильных дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии. Итоги деятельности управления автомобильных дорог и пассажирского транспорта за 2022 год подвели в акимате Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации исполняющего обязанности руководителя облуправления автомобильных дорог и пассажирского транспорта Мурата Саурыкова, в 2022 году в регионе реализовали 252 проекта по ремонту дорог. Реконструировали 9,4 км дорожного полотна, провели средний ремонт 605,2 км дорог.

    «По итогам прошлого года доля автодорог местного значения в хорошем и удовлетворительном состоянии составила 97%, доля улиц населенных пунктов в хорошем и удовлетворительном состоянии сейчас составляет 82%», - отметил спикер.

    В этом году в Жамбылской области на развитие дорожной отрасли выделяется 11,8 млрд тенге.

    Планируется провести средний ремонт 557,4 км дорог. При этом доля автодорог местного значения в хорошем и удовлетворительном состоянии составит 98%, улиц населенных пунктов - 85%, сообщил руководитель областного управления автомобильных дорог и пассажирского транспорта

    В акимате региона поручили ведомству обеспечить жесткий контроль за ходом строительных работ.

    Как сообщалось ранее, к 2025 году в Жамбылской области на 73,6 млрд тенге реализуют 895 проектов по среднему ремонту дорог областного и районного значения. В результате доля дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии достигнет 99,5%.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Дороги
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