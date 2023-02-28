Более 55 тысяч новых рабочих мест создадут в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В следующем году планируется охватить мерами занятости более 24 тысяч человек. Об этом сообщил заместитель директора центра занятости акимата города Астаны Сабит Жаманбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2023 году планируется охватить мерами занятости более 24 тысяч человек, в том числе более 16,5 тысячи молодежи. Планируется также создать более 55 тысяч новых рабочих мест, в том числе 10,3 тысячи в рамках национальных проектов. На интернет-портале «Электронная биржа труда» размещено 4 306 вакантных мест от 1 674 работодателей», - сказал на онлайн-брифинге Сабит Жаманбаев.

Спикер отметил, что с прошлого года были повышены до 30 МРП размеры заработной платы участников проектов «Молодежная практика», «Первое рабочее место» и «Контракт поколений». Увеличен размер гранта на реализацию новых бизнес-идей для молодежи и социально-уязвимых слоев населения до 400 МРП (до 1,2 млн тенге).



