Более 55 млрд тенге потратят на ремонт дорог и улиц в Алматинской области

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - В акимате Алматинской области сообщили, что на постоянной основе ведется работа по обеспечению безопасности дорожного движения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог подчеркнули, что на безопасность дорожного движения в первую очередь влияет состояние дорог и улиц.

«Для улучшения качества состояние дорог и улиц до 95% необходимо ежегодно ремонтировать не менее 1100 км (370 км дорог и 725 км улиц). На это ежегодно требуется выделение из бюджета более 55 млрд тенге (20 млрд тенге на ремонт дорог и 35 млрд тенге на ремонт улиц). Эти средства предусмотрены в проекте местного бюджета на 2023 год», - проинформировал руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области Алмас Батанов.

По его словам, в качестве оперативных мер, совместно с департаментом полиции на 12 аварийно-опасных участках дорог республиканского значения в пилотном режиме произведен монтаж аппаратно-программных комплексов «Сергек».

«В случае положительного прохождения пилотного режима планируется установка комплексов «Сергек» на 195 участках дорог республиканского значения», - добавил спикер.

Также параллельно проводится аудит безопасности дорожного движения на аварийных участках улиц и дорог, для проектной документации. С этого года планируется разработка геоинформационной платформы и паспортизация дорог в рамках проекта «цифровой двойник». На разработку портала в проекте местного бюджета на 2023 год предусмотрены средства в объеме 396 млн тенге.

Со следующего года аудит БДД будет проводиться комплексно с привлечением международных экспертов. По его итогам, со следующего года аварийные участки улиц и дорог будут обустраиваться в рамках текущего и среднего ремонта с применением вышеуказанных решений (островки безопасности, тротуарные мысы и кольцевые пересечения).