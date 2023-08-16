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    Более 538 тыс казахстанцам оказана адресная социальная помощь

    16 Августа 2023, 10:58

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 1 августа 2023 года адресная социальная помощь (далее – АСП) назначена 538,9 тыс человек из 102,7 тыс семей. В текущем году на эти цели из бюджета выделено 65 млрд тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения РК.

    АСП назначается гражданам, чей среднедушевой доход на каждого члена семьи составляет ниже 70% от регионального прожиточного минимума.

    С 1 января 2023 года гарантированный социальный пакет переведен с натурального вида в монетизированный формат помощи в виде дополнительной выплаты детям в возрасте от 1 до 6 лет включительно в размере 1,5 МРП на каждого ребенка (2023 год – 5 175 тенге).

    На 1 августа дополнительная выплата назначена 166,5 тыс детям дошкольного возраста из числа получателей АСП.

    В настоящее время казахстанцы могут подать заявление на назначение АСП, обратившись в карьерный центр, к акиму сельского округа по месту жительства или через портал Электронного правительства (egov.kz ).

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Минтруда РК Общество АСП
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