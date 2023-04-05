Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.82 eur/kzt 489.75

    rub/kzt 5.46 cny/kzt 65.18
Прогноз погоды
Астана-4-6℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Более 53 тысяч кубометров воды откачали за сутки в Костанайской области

    5 Апреля 2023, 18:44

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В селе Карамырза продолжаются противопаводковые мероприятия. Выставлены два поста наблюдения за контролем уровня реки Тюнтюгур и поступлением талых вод. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС.

    Местные исполнительные органы совместно с сотрудниками департамента и жителями производит подготовку мешкотары с инертными материалами. Организованы подворовые обходы и профилактические беседы с населением.

    За прошедшие сутки в Карасуском районе на реке Тюнтюгур уровень воды поднялся на 23 см. В течение 6-7 часов вода прибыла в селе Карамырза и к 24:00 поднялся уровень воды, что стало причиной подтопления жилых домов и дворовых территорий. Жертв и пострадавших нет.

    Спасатели предварительно эвакуировали население из зоны затопления. По собственному желанию 23 человека разместились у родственников, проживающих на соседних улицах.

    Задействованы силы средства ДЧС в количестве 25 человек личного состава, 6 единиц техники, 3 единицы плавсредств и 14 мотопомп.

    Паводковая обстановка на контроле.

    Оперативными действиями вечером 4 апреля в селе Железнодорожное из 6-и двухквартирных домов была отведена и откачана талая вода. 33 жителя вернулись в свои дома, производится проветривание и просушка помещений.

    В 23:00 были завершены работы по откачке воды из погребов жилых домов в объеме 5 тысяч куб. метров.

    Всего за прошедшие сутки было откачано более 53 тысяч кубометров воды, уложено 400 штук мешков с инертным материалом.

    Продолжаются работы по откачке воды с насосной станции села Железнодорожное для восстановления подачи пресной воды населению.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Костанайская область Происшествия Паводок МЧС
    Новости по теме
    Новости по теме
    23 человека спасли на дорогах в Актюбинской области за сутки
    Перелив воды через трассу начался возле Петропавловска
    Первая волна паводка прошла в СКО
    Как в фильме-апокалипсисе: гидроузел обледенел в СКО
    Популярное
    1 Как в фильме-апокалипсисе: гидроузел обледенел в СКО
    2 О шторме предупредили жителей Астаны и еще 13 регионов
    3 Движение авто ограничили на дорогах 8 областей
    4 Пассажир погиб в ДТП в Карагандинской области
    5 Запрос в отношении ArсelorMittal направил в органы Люксембурга Казахстан
    Новости партнеров