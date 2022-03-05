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    Более 520 кубометров мусора вывезли во время очистки рек в Алматы

    5 Марта 2022, 10:37

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Республиканские командно-штабные учения «Көктем-2022» проводились в Алматы. Очищены русла рек и арычные системы от твердо-бытовых отходов, веток и дикорастущей заросли, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В пресс-службе ДЧС Алматы сообщили, что основное учение было в Алатауском районе в русле реки «Каргалы», где проведены дноуглубительные работы, очистка от твердо-бытовых отходов, протяженностью более 1 км.

    «Проведенные работы в последующем позволят улучшить водопропускную способность, что снимет угрозу подтопления 57 частным жилым домам с общим количеством проживающего населения более 130 человек», - отметили в департаменте.

    Кроме того, учения проведены и в остальных 7 районах города, в рамках учения очищены русла рек и арычные системы от твердо-бытовых отходов, веток и дикорастущей заросли.

    «Всего очищено 42 км русел рек, вывезено более 520 кубометров твердо-бытовых отходов», - добавили в ведомстве.

    На учения задействовано региональное командование «Оңтүстік» НГ РК, службы гражданской защиты города, волонтерские организации и территориальные подразделения МЧС РК с общим количеством 337 человек и 67 специальной и инженерной техники.

    В целях организации системного мониторинга и выработки мер по предупреждению и ликвидации последствий подтоплений в 2021 году в городе Алматы на учет было взято 19 паводкоопасных участков.

    «Принятыми мерами, путем строительства и реконструкции арычных сетей были полностью устранены риски подтопления на 8 участках, из оставшихся 11 участков устранение рисков на 7 участках предусмотрены в реализуемом проекте строительства и реконструкции 376 км арычных сетей», - заявили в ДЧС.

    Сообщается, что ДЧС Алматы, службы гражданской защиты, территориальные подразделения МЧС и Нацгвардии РК, готовы к ликвидации чрезвычайных ситуаций в весенний периода.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Экология Паводок
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