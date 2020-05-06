Более 52 тысяч жамбылцев в этом году будут трудоустроены

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Как обеспечить работой и постоянным доходом население жамбылского региона, какие меры занятости и проекты запланированы на этот год, обсуждалось на совещании в Таразе, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Жамбылской области.

Ситуация на рынке труда стала основной темой повестки дня аппаратного совещания под председательством акима области Бердибека Сапарбаева. Отмечалось, что сегодня по рынку труда коронавирус нанес ощутимый удар, еще не возобновили свою работу многие предприятия малого и среднего бизнеса, в особенности сферы услуг. Следовательно, нужно оперативно создавать рабочие места, отладить систему переобучения граждан, шире использовать возможности программы «Бастау бизнес».

Руководитель облуправления координации занятости и социальных программ Жорабек Баубеков проинформировал о реализации государственной программы «Енбек» и Дорожной карты занятости региона на 2020 - 2021 годы, которые должны помочь достижению поставленных целей.

По словам спикера, в этом году более 58,6 тысячи человек будут охвачены активными мерами занятости, на проведение которых направлено 85,3 миллиарда тенге. В результате 52,4 тысячи человек получат работу, в том числе 22,6 тысячи – постоянную. По итогам четырех месяцев текущего года в рамках программы «Еңбек» трудоустроено 9,7 тысячи человек. Ниже среднеобластных показатели трудоустройства через центры занятости в Таразе, Байзакском, Жуалынском, Кордайском и Сарысуском районах. Работодатели в Мойынкумском, Шуском и Таласском районах не спешат перечислять пенсионные взносы за своих сотрудников.

«В рамках профессиональной переподготовки на сегодня обучается 171 жамбылец. С 18 мая начнут обучение еще 1 350 человек, - уточнил Жорабек Баубеков. - Микрокредиты получили 232 человека на сумму 912,1 миллиона тенге. Необходимо активизировать работу местного филиала Аграрной кредитной корпорации, где освоено лишь 1,7% кредитных ресурсов».

В качестве главной проблемы руководитель облуправления координации занятости и социальных программ назвал сроки выдачи грантов, которые районными властями почему-то отодвинуты на второе полугодие. У начинающего предпринимателя не остается времени развернуть свое дело, при том, что поджимают сроки по предоставлению отчетности за полученные деньги. Поэтому акимам районов и городов необходимо в срочном порядке переписать финансовые планы на май - июнь и начать выдавать гранты.

В ходе совещания было отмечено, что в этом году Дорожная карта предполагает направить на строительство инженерно-транспортной инфраструктуры, развитие ЖКХ и благоустройство населенных пунктов 61,2 миллиарда тенге. Будет создано 19,6 тысячи рабочих мест. В настоящее время по всем лотам проведены конкурсы, начаты работы по 552 проектам и 112 – в Кордайском районе.

Дорожная карта может претерпеть изменения в зависимости от текущей ситуации, отметил Бердибек Сапарбаев и поручил продлить действие программы и на следующий год, вследствие чего акимам необходимо собрать новые проекты.

О сложностях реализации программы проинформировала руководитель облуправления экономики и бюджетного планирования Гульдана Жауынбекова. Это отсутствие крупных проектов и медленная подготовка проектно-сметной документации.

«Акимы и руководители управлений должны контролировать качество реализации каждого проекта, создания предусмотренных рабочих мест и завершения строительства в установленные сроки», - подчеркнул глава региона Бердибек Сапарбаев.

Кроме того, аким области поручил провести анализ эффективности микрокредитов и грантов, выданных в прошлом году. Созданы ли новые субъекты МСБ, сколько рабочих мест открыто, увеличилась ли налогооблагаемая база – на все эти вопросы необходимо получить четкие ответы, сделать работу над ошибками и двигаться дальше, отметили в пресс-службе акима Жамбылской области.