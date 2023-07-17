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    Более 52 тысяч тонн вредных веществ в атмосферу попало за год в СКО

    17 Июля 2023, 11:15

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за прошлый год в воздушный бассейн попало 52,7 тыс. тонн вредных веществ, что почти на14% ниже уровня 2021-го года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента Бюро национальной статистики, количество загрязняющих веществ, отходящих от всех стационарных источников загрязнения, в целом составило 653,5 тысяч тонн. Из них 98% поступило на очистные сооружения.

    Из общего объема выбросов 63% составляют газообразные и жидкие вещества, 37% – твердые. В структуре загрязняющих веществ наибольший удельный вес занимает пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния, сернистый ангидрид, окись углерода, диоксид азота, метан.

    «Значительный ущерб окружающей среде наносят выбросы загрязняющих веществ

    в атмосферу от стационарных источников. В прошлом году очистными сооружениями

    предприятий области уловлено и обезврежено 96% от всего объема поступивших

    загрязняющих веществ. В 2021-м году этот показатель был ниже – 92%», - сообщили в

    департаменте.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Экология Петропавловск
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