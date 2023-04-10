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    Более 52 тысяч фиктивных услуг по ОСМС приписали поликлиники казахстанцам

    10 Апреля 2023, 14:02

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Наибольшее количество приписок приходится на консультационно-диагностические услуги, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Фонда социального медицинского страхования.

    Эксперты Фонда социального медицинского страхования выявили более 3 млн дефектов при мониторинге качества и объемов оказанных услуг. Из них выявлено 52 621 приписка на сумму 403,3 млн тенге. Наибольшее количество приписок выявлено в Астане (26 789 или 50,9%), Акмолинской (5 774 или 11%) и Кызылординской (5 076 или 9,6%) областях.

    В разрезе видов медицинской помощи наибольшее количество приписок приходится на консультационно-диагностические услуги вне КПН (52 621 или 99%), остальные 508 случаев приписок приходятся на такие виды помощи, как: амбулаторно-поликлиническая помощь, специализированная медицинская помощь в форме стационарной помощи (круглосуточный стационар), стационарозамещающая помощь, восстановительное лечение и медицинская реабилитация.

    Приписки по КДУ вне КПН выявлены в 297 медицинских организациях, из них государственные – 180 (60,6%), частные – 117 (39,4%).

    В отношении всех субъектов здравоохранения «нарушителей» были применены штрафные санкции.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

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