Более 52 тыс. детей пошли в 1 класс в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области - 511 158 учащихся. В новом учебном году в первый класс пошли 52 272 ребенка. В этом году открыто 10 новых частных школ, общее количество средних образовательных учреждений достигло 961. Из них 56 – это частные. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

В торжественной линейке первого звонка в Туркестане приняли участие руководитель управления развития потенциала области Днислам Болатханулы и аким города Нурбол Турашбеков.

«Все школы области подключены к образовательной платформе Bilim Land. Также внедрена платформа «Е-библиотека» по учету базы школьных библиотек, книгообмену между школами, системе электронного запроса предложений. На приобретение учебников на 2022-2023 учебный год выделено 5 048,738 млн тенге. И с учетом роста числа учащихся обновлены недостающие и старые учебники», - сообщили в ведомстве.

По области до 2025 года планируется поэтапное строительство 199 школ. В текущем году на строительство 59 школ выделено 20,7 млрд тенге. В соответствии с планом в этом году будет завершено строительство и введены в эксплуатацию 34 школы. Из них ведется строительство зданий для четырех аварийных и двух трехсменных школ. До конца года план будет полностью выполнен.

Также на капитальный ремонт 32 школ выделено 4 012,7 млн тенге (в том числе: ОБ - 1125,8,2 млн, по проекту «Ауыл - ел бесігі» - 2 886,9 млн тенге).



