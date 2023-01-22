Более 52 млн тенге поступило на счета детей-сирот в Жамбылской области от меценатов

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Социальные проекты «Жомарт түлек» и «Мейірім» активно реализуется в Жамбылской области. В рамках этих проектов успешные и неравнодушные жамбылцы развивают свою малую родину, помогают подрастающему поколению, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области, ход реализации проектов «Мейірім» и «Жомарт түлек» был рассмотрен на совещании в облакимате под председательством главы региона Нуржана Нуржигитова.

По информации руководителя управления образования Меирхана Омирбека, в 2021 году в рамках «Жомарт түлек» реализовано 393 проекта на общую сумму 8,8 млрд тенге. Сельские школы получили оборудование, проведена работа по благоустройству сел, организованы благотворительные мероприятия, построены детские игровые и спортивные площадки.

В 2022 году благодаря выпускникам жамбылских школ реализован 321 проект, направленный на поддержку родного края. В частности, построены дома для нуждающихся жамбылцев, мечети, пекарни.

«Что касается реализации проекта «Мейірім», - отметил спикер, - 137 детей, а это воспитанники четырех учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, закреплены за 96 государственными учреждениями и крупными предприятиями. В Отбасы банке ежемесячно на лицевые счета детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, поступает финансовая поддержка от меценатов, предпринимателей. На данный момент переведено 52 млн 300 тенге».

Глава региона Нуржан Нуржигитов подчеркнул, что эти успешные проекты Жамбылской области найдут свое продолжение и в текущем году. Для достижения конкретных результатов он поручил проводить системную работу в этом направлении, указав на важность тесного взаимодействия заместителей акимов Тараза и районов, курирующих эту сферу, а также управления образования.

«В рамках проекта «Жомарт түлек» приоритет должен быть отдан вопросам обновления материально-технической базы школ. Необходимо активизировать работу и по проекту «Мейірім», - заметил глава региона.

Как сообщалось ранее, в 2020 году в Таразе состоялась презентация проекта «Мейірім» по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Согласно концепции проекта «Мейірім», за руководителями госучреждений и крупных предприятий области закреплены сироты. Руководители госорганов и бизнес-структур должны делать всё для дальнейшей социализации этих детей. Это организация поэтапного пополнения жилищно-сберегательных счетов ребят и оказание всесторонней поддержки, обеспечение постоянной работой и жильем. В 2022 году наставником 15-летней воспитанницы областного центра поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, стал аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов. В рамках проекта «Мейірім» за руководителями госучреждений и крупных предприятий области закреплены воспитанники этого центра.

В рамках проекта «Жомарт түлек» выпускниками жамбылских школ ведется системная работа по оказанию помощи родным селам – строятся новые спортивные объекты, площадки «Street Workout», оказывается спонсорская помощь родной школе, родному селу.

Среди именитых выпускников, известных уроженцев Жамбылской области, внесших весомый вклад в развитие страны, - Герой Труда Казахстана, народный артист СССР, актер и режиссер театра и кино, педагог, профессор Асанали Ашимов, руководитель Канцелярии Первого Президента - Елбасы Махмуд Касымбеков, государственный и общественный деятель, советский и казахстанский политолог Омирбек Байгельди, государственный и общественный деятель, ученый, писатель, академик Мырзатай Жолдасбеков, Халық қаһарманы Бахытжан Ертаев, Герой Труда Казахстана, отличник народного просвещения Казахской ССР Аягуль Миразова, народный артист Казахстана Алтынбек Коразбаев, экс-вице-спикер Мажилиса Парламента, председатель Совета директоров НАО «Казахский национальный педагогический университет имени Абая» Гульмира Исимбаева и много других.



