Более 517 тыс казахстанцам оказана адресная социальная помощь

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 1 июля 2023 года адресная социальная помощь назначена 517,9 тыс. человек из 98,8 тыс. семей. В текущем году на эти цели из бюджета выделено 67,3 млрд тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

АСП назначается гражданам, чей среднедушевой доход на каждого члена семьи составляет ниже 70% от регионального прожиточного минимума.

С 1 января 2023 года гарантированный социальный пакет переведен с натурального вида в монетизированный формат помощи в виде дополнительной выплаты детям в возрасте от 1 до 6 лет включительно в размере 1,5 МРП на каждого ребенка (2023 год – 5 175 тенге).

На 1 июля т.г. дополнительная выплата назначена 157,9 тыс. детям дошкольного возраста из числа получателей АСП.

В настоящее время казахстанцы могут подать заявление на назначение АСП, обратившись в центр занятости населения, к акиму сельского округа по месту жительства или через портал Электронного правительства (egov.kz).