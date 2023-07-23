Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.29 eur/kzt 487.28

    rub/kzt 4.69 cny/kzt 61.99
Прогноз погоды
Астана+26+28℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правительство

    Более 517 тыс казахстанцам оказана адресная социальная помощь

    23 Июля 2023, 07:25

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 1 июля 2023 года адресная социальная помощь назначена 517,9 тыс. человек из 98,8 тыс. семей. В текущем году на эти цели из бюджета выделено 67,3 млрд тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

    АСП назначается гражданам, чей среднедушевой доход на каждого члена семьи составляет ниже 70% от регионального прожиточного минимума.

    С 1 января 2023 года гарантированный социальный пакет переведен с натурального вида в монетизированный формат помощи в виде дополнительной выплаты детям в возрасте от 1 до 6 лет включительно в размере 1,5 МРП на каждого ребенка (2023 год – 5 175 тенге).

    На 1 июля т.г. дополнительная выплата назначена 157,9 тыс. детям дошкольного возраста из числа получателей АСП.

    В настоящее время казахстанцы могут подать заявление на назначение АСП, обратившись в центр занятости населения, к акиму сельского округа по месту жительства или через портал Электронного правительства (egov.kz).

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Социальная поддержка Минтруда РК Соцвыплаты Социальные Пособия
    Новости по теме
    Новости по теме
    Более 5 тысяч заявок на льготные микрокредиты поступило от молодежи в Аграрную кредитную корпорацию
    Казахстанцы смогут подать заявку на возврат ошибочно уплаченных соцотчислений через e-Gov
    Более 114 млн тенге позволила сэкономить автоматизация госуслуг социально-трудовой сферы
    Массовое отравление детей: глава комитета Минтруда выехал с проверкой в Караганду
    Популярное
    1 Когда начнется строительство малой кольцевой дороги в Астане
    2 В Актобе и Атырау ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    3 Арай Садыков назначен акимом Бурабайского района Акмолинской области
    4 Российское зерно под видом казахстанского экспортировал гражданин Таджикистана
    5 Как решить проблему загрязнения реки Илек в Актюбинской области, рассказали экологи