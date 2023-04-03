Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Более 5150 нелегальных мигрантов спасли с начала года в Эгейском море

    3 Апреля 2023, 21:07

    ИЗМИР. АНАДОЛУ -КАЗИНФОРМ - Сотрудники береговой охраны Турции с начала года спасли более 5150 нелегальных мигрантов в Эгейском море. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Анадолу.

    На фоне гражданских войн и беспорядков в своих странах, нелегальные мигранты продолжают в поисках лучшей жизни стремиться попасть в Европу.

    Покидающие свои страны люди порой рискуют жизнью.

    Как сообщает пресс-служба командования береговой охраны Турции, в период с 1 января по 31 марта 2023 года у побережья страны спасены 5153 нелегальных мигранта.

    Кроме того, задержано 2232 мигранта, пытавшихся нелегальным путем перебраться за морские рубежи Турции.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Турция мигранты
    Новости по теме
    Новости по теме
    ВС Турции ликвидировали 16 террористов в двух районах севера Сирии
    До 80 увеличилось количество жертв кораблекрушения у берегов Греции
    Число перемещенных лиц в мире достигло рекордных 110 миллионов
    Узбекистан и Турция выразили готовность помочь при тушении пожара в области Абай
    Популярное
    1 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    2 Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
    3 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
    4 Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
    5 Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай