Более 514 тыс человек получили АСП в РК на 1 июня 2023 года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На 1 июня 2023 года адресная социальная помощь назначена 514,3 тыс человек из 98 тыс семей. В текущем году на эти цели из бюджета выделено 73,9 млрд тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

В ведомстве напомнили, что АСП назначается гражданам, чей среднедушевой доход на каждого члена семьи составляет ниже 70% от регионального прожиточного минимума.

«С 1 января 2023 года гарантированный социальный пакет переведен с натурального вида в монетизированный формат помощи в виде дополнительной выплаты детям в возрасте от 1 до 6 лет включительно в размере 1,5 МРП на каждого ребенка (2023 год – 5 175 тенге).

На 1 июня дополнительная выплата назначена 157,2 тыс детям дошкольного возраста из числа получателей АСП», - сообщили в Минтруда.

В настоящее время казахстанцы могут подать заявление на назначение АСП, обратившись в центр занятости населения, к акиму сельского округа по месту жительства или через портал Электронного правительства.