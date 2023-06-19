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    Более 514 тыс человек получили АСП в РК на 1 июня 2023 года

    19 Июня 2023, 11:10

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На 1 июня 2023 года адресная социальная помощь назначена 514,3 тыс человек из 98 тыс семей. В текущем году на эти цели из бюджета выделено 73,9 млрд тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

    В ведомстве напомнили, что АСП назначается гражданам, чей среднедушевой доход на каждого члена семьи составляет ниже 70% от регионального прожиточного минимума.

    «С 1 января 2023 года гарантированный социальный пакет переведен с натурального вида в монетизированный формат помощи в виде дополнительной выплаты детям в возрасте от 1 до 6 лет включительно в размере 1,5 МРП на каждого ребенка (2023 год – 5 175 тенге).

    На 1 июня дополнительная выплата назначена 157,2 тыс детям дошкольного возраста из числа получателей АСП», - сообщили в Минтруда.

    В настоящее время казахстанцы могут подать заявление на назначение АСП, обратившись в центр занятости населения, к акиму сельского округа по месту жительства или через портал Электронного правительства.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Минтруда РК Общество Льготы
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