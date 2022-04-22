Более 503 тыс. казахстанцев получили АСП в первом квартале 2022 года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С января по март адресная социальная помощь (АСП) назначена 503,5 тыс. человек из 98,1 тыс. семей. В этом году на эти цели из бюджета выделено 87,1 млрд тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

АСП назначается гражданам, чей среднедушевой доход на каждого члена семьи составляет ниже 70% от регионального прожиточного минимума.

Кроме того, в рамках реализации нового механизма оказания АСП во всех регионах страны ведется работа по обеспечению детей дошкольного возраста из малообеспеченных семей гарантированным социальным пакетом ( ГСП).

В первом квартале 2022 года 124,5 тыс. детей из числа получателей АСП в возрасте от 1 года до 6 лет назначен ГСП в виде наборов продуктов и бытовой химии.

Напомним, в связи с действием режима ЧП в январе гражданам, получавшим АСП в четвертом квартале 2021 года, выплаты были автоматически пролонгированы на первый квартал 2022 года. При этом для новых получателей была реализована возможность подачи заявлений на назначение адресной соцпомощи через портал Электронного правительства.

Казахстанцы могут подать заявление на назначение АСП, обратившись в центр занятости населения по месту жительства, а также посредством портала Электронного правительства egov.kz.