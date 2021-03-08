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    Более 500 тысяч женщин обеспечивают жителей Казахстана продуктами питания

    8 Марта 2021, 14:15

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Более 500 тысяч женщин Казахстана обеспечивают жителей страны продуктами питания, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства РК.

    Министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров поздравил казахстанок с Международным женским днем 8 Марта.

    «Сельское хозяйство – одна из самых важных и сложных отраслей экономики Казахстана. Сегодня в АПК республики работают более полумиллиона казахстанских женщин. На равных с мужчинами они обрабатывают землю, разводят животных, занимаются аграрной наукой, переработкой сельхозсырья и производством продуктов питания.

    В этот замечательный весенний праздник хочется подчеркнуть неоценимый вклад и значительную роль наших женщин в развитии сельского хозяйства и обеспечении продовольственной безопасности страны.

    Дорогие женщины, от души поздравляю вас с 8 марта, желаю здоровья, любви, семейного счастья и успехов в труде!» - пожелал Сапархан Омаров

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    Минсельхоз Дата Сельское хозяйство Общество
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