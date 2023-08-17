Более 500 тысяч гектаров неиспользуемых земель выявили в Алматинской области

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области местными исполнительными органами районов и Конаева выявлено 514 тысяч гектаров неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения (1266 субъект), передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным акимата региона, в суды было направлено 198 иска о принудительном изъятии неиспользуемых земельных участков общей площадью 109 тысяч гектаров. В настоящее время решениями судов удовлетворено 44 иска по земельным участкам общей площадью 30 тысяч гектаров. Департаментом по управлению земельными ресурсами области выданы предписания 248 субъектам на площади 50 тысяч гектаров.

«На добровольной основе возвращены в государственную собственность 38 тысяч гектаров. Приступили к использованию 186 субъектов по земельным участкам общей площадью 83 тысячи гектаров. Пять земельных участка площадью 3 тысячи гектаров поставлены на учет как бесхозное имущество. По остальным земельным участкам ведется работа по сбору материалов для принятия соответствующих мер», - сообщили в пресс-службе акимата Алматинской области.

Ранее сообщалось, что в Карасайском районе Алматинской области изымут более 600 земельных участков для строительства второй линии газопровода «Алматы-Байсерке-Талгар». Позже жители остались недовольны суммой компенсации.