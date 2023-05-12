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    Более 500 тысяч человек пострадали от наводнений в Китае

    12 Мая 2023, 07:26

    ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – Более 500 тысяч человек пострадали из-за ливней в восточной китайской провинции Цзянси. Прямой экономический ущерб оценивается в 670 млн юаней ($97 млн). Об этом сообщает Центральное телевидение Китая, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Проливные дожди, обрушившиеся на центральные и восточные регионы Китая с прошлой недели, привели к мощным наводнениям, от которых только в провинции Цзянси пострадало 536 тысяч человек и 16 тысяч жителей эвакуировано.

    Согласно сообщению, из-за наводнений в провинции Цзянси (Восточный Китай) более сотни домов повреждены, уничтожены посевы на площади 2,3 тысячи га. Прямой экономический ущерб оценивается в 670 млн юаней ($97 млн).

    Проливные дожди привели к тому, что уровень воды в 21 реках страны превысил безопасную норму.

    Согласно прогнозу, с 11 по 13 мая проливные дожди обрушатся одновременно на южные регионы Китая, включая провинции Гуандун, Хайнань и Гуанси-Чжуанский автономный район.

    Государственный штаб по борьбе с наводнениями и засухой КНР в четверг вечером объявил о введении режима экстренного реагирования в связи с наводнениями.

    Местными властями предпринимаются превентивные меры по эвакуации жителей, находящихся в зонах возможного подтопления.

    Автор:

    Руслан Сулейменов

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