Более 500 студентов обучаются в университете туризма в Туркестане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Как работает новый университет туризма и гостеприимства в Туркестане, рассказали в Министерстве культуры и спорта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вы знаете, что по поручению Елбасы создан университет туризма в городе Туркестане. С 1 сентября 2020 года начато обучение 588 студентов в Международном университете туризма и гостеприимства. Университет заключил несколько соглашений и меморандумов в гостиницами, ресторанами международного уровня, чтобы студенты могли проходить специальное практическое обучение. Важная задача на 2021 год - подготовка кадров», - сказал вице-министр культуры и спорта Габидулла Абдрахимов в ходе коллегии ведомства.

Он уточнил, что особенностью университета является практико-ориентированность учебных программ и сотрудничество с ведущими зарубежными вузами в сфере подготовки кадров для туристского сектора.

В Минкультуры также отметили, что будет проведена большая работа по усилению материально-технического оснащения университета.

Напомним, Международный университет туризма и гостеприимства открыли летом прошлого года. Учебный центр открылся по инициативе Елбасы и по поручению Главы государства.