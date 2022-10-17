Более 500 призывников находятся в розыске в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске из 8 711 состоящих на воинском учете подлежат призыву осенью этого года всего 518. Такие данные привел на аппаратном совещании начальник управления по делам обороны Бауржан Есенеев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Большая часть призывников получила отсрочку для продолжения образования – около 4,5 тыс. человек, еще 510 человек не являются на призывные комиссии и находятся в розыске.

Б.Есенеев назвал проблемные вопросы организации и проведения призыва. На первом месте – установление фактического места проживания выпускников.

«510 призывников по местам регистрации не проживают, как и по адресам, которые они указали в личных делах. Более 180 призывников убыли за пределы Казахстана согласно ответу департамента Пограничной службы КНБ РК. Большая часть призывников по моральным и психологическим качествам не рекомендована для прохождения службы», - сказал Б.Есенеев.

Еще одна проблема – отсутствие законных рычагов воздействия по оповещению призывников, которым невозможно вручить повестку.



