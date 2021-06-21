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    Более 500 предложений направили в Минфин депутаты по экономическим вопросам

    21 Июня 2021, 12:21

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр финансов РК Ерулан Жамаубаев рассказал о работе касательно отчета Правительства по исполнению республиканского бюджета за 2020 год, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Отчет правительства по исполнению республиканского бюджета за 2020 год был детально рассмотрен в Мажилисе и Сенате. При рассмотрении отчета были представлены свыше 500 вопросов и предложений по всем направлениям экономики. Все вопросы и предложения предметно обсуждены на рабочих группах и в профильных комитетах. Рекомендации депутатов парламента будут учтены в работе правительства», – сказал Ерулан Жамаубаев на совместном заседании палат парламента.

    В подтверждение своим словам министр привел конкретные цифры.

    «В прошлом году, несмотря на кризисную ситуацию, поступления составили 12 трлн 49 млрд тенге, или 100,3% к плану, план полностью выполнен. Расходы освоены на 98,3% и составили 14 трлн 234 млрд тенге. Дефицит бюджета составил 2 трлн 185 млрд тенге, или 3,1% к ВВП», – отметил глава Минфина.

    «В целом государство выполнило свои социальные обязательства в полном объеме. В частности, Правительством своевременно разработан и реализован Комплексный план по восстановлению экономического роста, который позволил сохранить рабочие места и деловую активность», – заключил Е. Жамаубаев.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Экономика Минфин РК
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