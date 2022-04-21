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    Более 500 пар зарегистрировали брак с начала года в Семее

    21 Апреля 2022, 15:34

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Более ста пар в Семее подали на развод. Об этом на брифинге в РСК рассказала главный специалист отдела занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния города Баян Бейсекеева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.

    «С начала года зарегистрировала брак 561 пара, 129 семей брак расторгли. Что касается рождаемости, в этом году зарегистрировано 1768 новорожденных. При этом в прошлом году в Семее было зарегистрировано 6898 новорожденных, 2595 пар заключили брак, 426 – расторгли. Принято 223 заявления на смену фамилии, имени или отчества», – сообщила Баян Бейсекеева.

    В настоящее время отдел РАГС работает как через ЦОН, так и в формате онлайн, посредством портала электронного правительства.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Восточно-Казахстанская область Регионы Общество
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