Более 500 нарушений в работе автобусов выявили за неделю в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - С 26 по 31 октября на территории Атырауской области прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус». Его цель - обеспечение безопасности движения общественного транспорта, предупреждение дорожно-транспортных происшествий водителями пассажирских автобусов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В ходе мероприятия на территории области выявлено более 500 административных правонарушений с участием общественного транспорта. В том числе: нарушения правил перевозки пассажиров, багажа и грузов - 67 фактов. Нарушения водителями автотранспортных средств режима труда и отдыха - 5 случаев. 17 водителей управляли переоборудованным транспортным средством без соответствующего разрешения; 10 водителей не прошли предрейсовый и медицинский осмотр», - сообщили в пресс-службе ДП региона.

Кроме того, выявлено 107 фактов управления транспортным средством, не прошедшим государственный или обязательный технический осмотр. При управлении транспортным средством пользовались телефоном либо радиостанцией 88 водителей. Превысили установленную скорость движения 26 водителей, нарушили правила маневрирования - 94.

За управление транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения задержан один человек.

16 автомобилей были отстранены от перевозки пассажиров и припаркованы на специальной стоянке.



