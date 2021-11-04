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    Более 500 млрд тенге частных инвестиций направят на снижение вредных выбросов

    4 Ноября 2021, 10:18

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Более 500 млрд тенге частных инвестиций направят на снижение вредных выбросов. Об этом сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Как я ранее озвучил, высокий уровень загрязнения в 10 городах связан с деятельностью промышленных предприятий. В рамках нацпроекта «Жасыл Казахстан» предусматривается снижение выбросов 16 предприятиями в среднем на 33%. На это будет направлено 565 млрд тенге частных инвестиций», - сказал Сериккали Брекешев на заседании Правительства.

    По его словам, помимо этой работы в 10 городах необходимо согласно поручению Главы государства провести работу по газификации либо переводу на альтернативные источники энергии, как частного сектора, так и хозяйствующих субъектов, а также по переводу общественного транспорта на газ или электротранспорт.

    Ранее С. Брекешев поделился планами по сокращению выбросов парниковых газов в стране.

    «Вопрос изменения климата на земле входит в разряд глобальных вызовов, стоящих перед мировым сообществом. Борьба с изменением климата и для Казахстана является приоритетным направлением, так как мы уже сегодня испытываем последствия, вызванные глобальным потеплением», - сказал глава Минэкологии.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Экология Промышленность
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