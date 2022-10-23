Более 500 мероприятий ко Дню Республики пройдет в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В этом году День Республики вновь включен в календарь как национальный праздник. В рамках празднования в Восточном Казахстане пройдет более 500 разных мероприятий. Об этом на брифинге региональной службы коммуникаций сообщила руководитель управления внутренней политики Жанат Мекеева, передает МИА «Казинформ».

«В честь празднования Дня Республики в области сформированы планы торжественных и праздничных мероприятий. Так, восточноказахстанцы вместе с жителями всей страны принимают участие в общенародной патриотической акции «Қыран елім – Қазақстаным!», в рамках которой будет массовое исполнение государственного гимна, а также торжественное поднятие Государственного флага», - рассказала Жанат Мекеева.

Кроме того, повсеместно пройдут чествования и поощрения граждан, внесших значительный вклад в развитие области и страны в целом. Состоятся торжественные церемонии награждения государственными и ведомственными наградами.

«Жители региона примут участие в экологической акции «Таза табиғат», патриотическом челлендже, республиканском фестивале «Өнеріміз саған, Қазақстан!» с участием этнокультурных объединений», - добавила она.

В дополнение руководитель управления культуры области Нурболат Ахметжанов сказал, что в преддверии праздника в Восточно-Казахстанском драматическом театре будут представлены разные спектакли, а в «Ертіс концерте» праздничные выступления.

«Всех жителей города приглашаем в наш театр посмотреть спектакль, и в «Ертіс концерт», чтобы насладиться приятной музыкой. Помимо этого, в библиотеках области будут проходить различные выставки. А 25 октября на площади города состоится торжественный концерт- это наше самое главное мероприятие», - поделился руководитель управления культуры.

В завершение брифинга Ж.Мекеева заявила, что в праздничный день в регионе планируется открытие ряда социальных объектов. Во всех городах и районах состоятся праздничные, массовые гуляния и ярмарки.

Фото из открытых источников





