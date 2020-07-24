Более 500 кислородных концентратов доставили в Алматы: часть из них передали больницам

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Двум медучреждениям Алматы - в городскую клиническую больницу №7 и модульную инфекционную больницу фондом «Шугыла» было подарено 13 аппаратов кислородной концентрации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно поручению Главы государства принимается ряд антикризисных мер по обеспечению медицинских учреждений необходимыми лекарствами, препаратами и оборудованием.

Фонд «Шугыла» решил не оставаться в стороне и объявил сбор средств среди меценатов, предпринимателей и граждан для приобретения концентраторов для ИВЛ. В результате собрано порядка 450 миллионов тенге, на которые будут приобретены 4000 концентратов, из них 400 принадлежат городу Алматы.

На сегодня первым этапом в Казахстан были доставлены 543 единицы концентратов, из которых 83 единицы доставлены медучреждениям Алматы.





Концентратор используется при тяжелых заболеваниях таких как COVID-19, пневмония, при бронхиальной астме, а также сердечной недостаточности.

«Нам со стороны государства и общественных фондов оказывается большая помощь в виде лекарственных средств, средств индивидуальной защиты, медоборудования. Выражаем всем общественным и благотворительным организациям благодарность. Сегодня член партии «Nur Otan», директор компании «DacoMotorsKZ» Нурымбек Тау доставил нам 8 кислородных концентраторов. Это поможет проводить оксигенотерапию пациентам с диагнозом пневмония», - сказал замглавного врача городской клинической больницы №7 Серикжан Сабыралиев.

По его словам, для полного обеспечения больницы такими аппаратами нужны еще больше, поскольку здесь имеется 763 койко-мест.

Кислородные концентраторы доставлены также в модульную инфекционную больницу, которая была открыта весной этого года.

«Наш госпиталь был построен за 18 дней. Он оснащен всем современным оборудованием. Но кислородных концентраторов надо больше. Это очень необходимое оборудование для нас. Здесь сейчас лечение получает 280 пациентов», - сказал главврач госпиталя Магаз Мукашев.



