Более 500 казахстанских семей подали заявки на приватизацию жилья в Байконуре

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ - Граждане Республики Казахстан, имеющие постоянную регистрацию на территории города Байконура, при условии отсутствия задолженности по коммунальным услугам, могут подавать заявки на приватизацию жилья, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации государственного унитарного предприятия «Жилищное хозяйство» (ГУПЖХ), формирование списков для планируемой приватизации жилых помещений в многоквартирных жилых домах города Байконура началось с 22 марта 2022 года.

На сегодняшний день в Центр обслуживания населения и юридических лиц ГУПЖХ для сверки личных данных для планируемой приватизации жилья в городе Байконуре обратилось 547 семей.

Как сообщалось ранее, поручение российским и казахстанским структурам рассмотреть вопросы по организации приватизации жилья в городе Байконуре было дано на заседании российско-казахстанской межправительственной комиссии по комплексу «Байконур» в декабре 2021 года.

Как известно, в соответствии с Договором аренды космического комплекса «Байконур», приватизация жилья в городе Байконуре не была предусмотрена. Многие граждане РФ, живущие и работающие в Байконуре, имеют недвижимость в России. А те, кто постоянно прописан в Байконуре, получают сертификаты на приобретение жилья в России. Казахстанцы же не раз ставили вопрос о приватизации жилья в городе, в котором они родились, живут и работают.

Жилищный фонд города Байконура, созданный до 1994 года, является собственностью Республики Казахстан и находится в ведении администрации города. В городе проживают более 75 тыс. человек, примерно две трети которых составляют граждане Республики Казахстан.

После завершения формирования списков ГУПЖХ через отделение по вопросам миграции Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации на комплексе «Байконур» отправит их в городскую администрацию для последующей передачи соответствующим органам Республики Казахстан.