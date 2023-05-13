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    Более 500 казахстанцев ежемесячно обращаются в Конституционный Суд

    13 Мая 2023, 12:21

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С начала января текущего года в адрес Конституционного Суда поступило 2,7 тысячи обращений от субъектов, имеющих право обращаться в орган конституционного контроля, из которых только 25% поднимают вопрос о проверке соответствия Конституции законов и иных нормативных правовых актов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Конституционного Суда РК.

    Как показывает анализ, 99% обращений направлены гражданами, которые поднимали вопросы, связанные с:

    - несогласием с решениями судов – 42%;

    - признанием НПА или отдельных его положений неконституционными – 25%;

    - вопросами доступа к информации – 3,5%;

    - соблюдением трудового законодательства – 1,3%;

    - вопросами социального обеспечения – 1,4%;

    - уголовно-исполнительной системы -1,4%.

    По-прежнему лидирующими остаются жители городов Астана и Алматы, Костанайской, Карагандинской и Жамбылской областей.

    «В первый месяц работы в Конституционный Суд поступило 826 обращений, большинство из которых не соответствовали требованиям Конституционного закона. В результате информационно-разъяснительной работы, в том числе с юридическим сообществом качество обращений изменилось в положительную сторону, чему также свидетельствуют обращения, принятые в конституционное производство», - говорится в сообщении Конституционного суда.

    В пресс-службе сообщили, что в настоящее время возбуждено конституционное производство по 9 делам, еще 44 находятся на предварительном изучении у судей. Из статистики обращений следует, что в среднем ежемесячно более 500 граждан обращались в КС: в феврале – 680; март – 536; апрель – 568.

    За 4 месяца деятельности Конституционного Судом было вынесено 11 нормативных постановлений, 8 из которых по обращениям граждан.

    С нормативными постановлениями можно ознакомиться по ссылке.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Общество Конституционный суд
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