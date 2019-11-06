Более 500 кандидатов прошли в следующий этап Президентского кадрового резерва в Карагандинской области
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области завершились два этапа отбора в Президентский молодежный кадровый резерв. Более 500 кандидатов из зарегистрировавшихся 7312 человек прошли в следующий этап, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В общей сложности для участия в конкурсе на сайте www.pkrezerv.kz зарегистрировались 7312 человек, в том числе 46 граждан Казахстана, которые находятся за рубежом.
В соответствии с требованиями к конкурсу допускались граждане Казахстана до 35 лет, имеющие трудовой стаж не менее пяти лет.
Этапы тестирования прошли прозрачно и все кандидаты находились в равных условиях. Тестирование проходило на специальной платформе, которая не позволяет повлиять на его результаты, сфальсифицировать сами тесты и ответы.
В настоящий момент на сайте доступна информация с результатами второго этапа, где, помимо фамилий участников, в целях прозрачности отбора указаны их проходные баллы в виде рейтинга по убыванию.
«Это был замечательный, причем бесплатный опыт по сдаче таких тестов, которые уже давно применяют крупные компании при трудоустройстве сотрудников. Спасибо организаторам за интересные и разнообразные задания и такую замечательную возможность проверить себя», - отмечает кандидат в Президентский молодежный кадровый резерв Мурат Оразбай.
Теперь кандидатов ждет следующий этап – «Оценка потенциала», состоящий из трех уровней: презентация проекта, написание эссе и оценка компетенций. Первые два уровня также будут осуществляться онлайн в автоматизированной системе с помощью видео- и аудиофиксациеи всего процесса, на третьем нужно будет личное присутствие кандидата.
Презентация проекта направлена на выявление видения развития сферы или отрасли в рамках выбранной группы должностей и направлений, выбранных кандидатами. Написание эссе является необходимым этапом отбора кандидатов с целью оценки способности излагать свои мысли грамотно. Оценка компетенций кандидатов будет осуществляться экспертами по методу «Ассессмент Центр» (Assessment Center) с использованием инструментов массового оценивания компетенций.
Кандидаты с наилучшими баллами будут приглашены на личное собеседование с членами Экспертной комиссии, по результатам которого будет сформирован список кандидатов, рекомендованных на рассмотрение Национальной комиссией по кадровому резерву.
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