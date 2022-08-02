Более 500 кандасов переселились в трудодефицитные регионы Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 1 147 семей или 3,8 тыс. человек переселились в трудодефицитные регионы Казахстана. Об этом заявила министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Государством реализуются меры по добровольному переселению граждан для повышения мобильности рабочей силы. На сегодняшний день из трудоизбыточных в трудодефицитные регионы переселились 1 147 семей или 3,8 тыс. человек. В числе переселенных 540 человек – кандасы, прибывшие из-за рубежа», - сообщила Тамара Дуйсенова на заседании Правительства.

В разрезе регионов высокие показатели по приему кандасов и переселенцев достигнуты в Костанайской, Восточно-Казахстанской областях, наименьшие показатели – в Карагандинской и Улытауской областях.

«В числе переселенцев почти половина или 44% – это молодежь до 29 лет, имеющая высокий потенциал для развития», – проинформировала глава Минтруда.

Также министр сообщила о разработанной Концепции миграционной политики «Ашық Қазақстан 500+», которая нацелена на поддержку кадрового обеспечения экономического развития страны.



