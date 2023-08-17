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    Более 500 иностранцев депортировали из Астаны

    17 Августа 2023, 12:54

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Начальник Управления миграционной службы департамента полиции Астаны Ербол Махметов рассказал о количестве иностранцев, проживающих в столице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Принимающая сторона должна уведомлять. Свыше 50 человек привлекли за незаконное осуществление деятельности - граждан Узбекистана и Таджикистана. Около 20 тысяч зарегистрировано в Астане. Свыше 3 тысяч граждан Таджикистана получили разрешение на временное проживание», - сказал Ербол Махметов в ходе брифинга.

    По его словам, основной их вид деятельности – стройка.

    «Если получают разрешение на временное проживание, они имеют право работать при получении разрешения. Свыше 500 человек выдворили из страны с начала года. В основном они работают на стройках», - добавил спикер.

    Ранее Ербол Махметов сообщил, что около 200 человек были привлечены к административной ответственности в Астане за двойное гражданство.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Астана МВД РК мигранты полиция
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