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    • Более 500 директоров организаций образования поменяли место работы в рамках ротации в РК

    2 Августа 2022 16:17

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане более 500 директоров организаций образования прошли ротацию и работают в новых организациях образования. Об этом сообщил заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Первый руководитель, подлежащий ротации, может перепроверить правильность, обоснованность выставленных баллов. Согласно пунктом 1 статьи 53 Трудового кодекса Республики Казахстан регламентированы нормы недопущения расторжения трудового договора с работником, которому осталось менее двух лет до достижения пенсионного возраста. В настоящее время 551 директор уже ротирован и работают в новых организациях образования», - написал Ералы Тугжанов в своем ответе на депутатский запрос.

    Он также сообщил, что с декабря 2021 года по февраль 2022 года министерством проведена широкомасштабная работа по разъяснению норм приказа для отделов образования районов, управлений образования областей, городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента, первых руководителей государственных организаций образования, локальных профессиональных союзов.

    Также, по его словам, организованы совещания с участием территориальных департаментов по обеспечению качества в сфере образования. Кроме того, министерством проведены брифинги, размещены посты, предоставлены интервью в средствах массовой информации о необходимости и порядке проведения ротации первых руководителей.

    «Вместе с тем, необходимо отметить, что процедура ротации применяется и в других сферах, например, в государственной службе, воинской, дипломатической, судебной, правоохранительной и т.д. При этом, в системе образования руководители не ротируются в другие населенные пункты. Министерству поручено усилить разъяснительную работу по порядку проведения ротации первых руководителей государственных организаций образования», - добавил зампремьера.


    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    #Образование #Минпросвещения РК
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