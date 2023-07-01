Более 500 детей приняли участие в челлендже домбристов в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В рамках Национального дня домбры 1 июля во всех образовательных учреждениях столицы по инициативе Министерства просвещения РК прошел челлендж домбристов «Күй күмбірі», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата Астаны.

На мероприятии исполнили народный кюй «Тепең көк», кюй Курмангазы «Балбырауын» и кюй Абдимомына Желдибаева «Ерке сылқым».

«День домбры отмечается с 2018 года. Этот инструмент рассказывает всю историю казахского народа, поэтому мы хотим, чтобы дети узнали, как можно больше об этом казахском национальном инструменте. С прошлого года во всех школах города открыты кружки домбры. В этом году число детей, активно занимающихся игрой на этом национальном инструменте, выросло до 2,5 тысячи. Думаю, этот показатель еще увеличится.

История домбры насчитывает более 4 тысяч лет, и мы хотим, чтобы в будущем наши дети стали такими же выдающимися музыкантами, как Курмангазы и Дина», - сказал руководитель Управления образования Астаны Касымхан Сенгазыев.

Челлендж прошел в целях воспитания духовно-нравственной культуры, эстетических, патриотических чувств обучающихся, сохранения культурного наследия страны, популяризации игры на домбре среди детей.

Руководителем городского челленджа, организованного в честь Национального дня домбры, является художественный руководитель этно-ансамбля «Коркыт» государственной академической филармонии Астаны, почетный работник образования РК, выдающийся деятель культуры, член Союза композиторов Казахстана Шолпан Курганбек.

В челлендже приняли участие более 500 детей.