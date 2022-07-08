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    Более 500 детей из четырех стран приняли участие в этнокарнавале в Бишкеке

    8 Июля 2022, 22:41

    БИШКЕК. КАБАР-КАЗИНФОРМ - В Бишкеке состоялся Международный этнокарнавал «Ыссык-Куль собирает друзей» в рамках мероприятий, посвященных году защиты горных экосистем и климатической устойчивости. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Кабар.

    В шествии приняли участие более 500 детей и представителей из России, Казахстана Узбекистана и всех регионов Кыргызстана.

    Участники стартовали от кинотеатра «Ала-Тоо», далее колона прошла по проспекту Чуй до Шопокова и финишировала на площади Победы. Там участники возложили цветы к Вечному огню, чтобы отдать дань памяти воинам, павшим в Великой Отечественной войне.

    Далее мероприятие проходило в амфитеатре ресторана «Ала-Тоо», после карнавал продолжится на озере Иссык-Куль.

    Организаторы карнавала - Министерство образования и науки КР и Республиканский учебно-методический центр эстетического воспитания «Балажан» при поддержке мэрии столицы.

    Международный этнокарнавал будет проходить до 12 июля.

    Фото: kabar.kg

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Культура Кыргызстан Общество
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