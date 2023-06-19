Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.36 eur/kzt 492.74

    rub/kzt 5.3 cny/kzt 62.39
Прогноз погоды
Астана+23+25℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Более 500 человек задействованы в тушении пожара в области Абай

    19 Июня 2023, 12:24

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – Также проводится мониторинг обстановки по периметру пожара с передачей видеоизображения в реальном времени, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

    «По состоянию на вечер 18 июня совместными силами МЧС и МЭПР проводятся работы по тушению дымоточек, выявленных в ходе аэровизуального облета и окарауливания. МЧС и ГЛПР «Семей Орманы» проводится постоянное окарауливание мест пожара. Проводится мониторинг местности при помощи БПЛА», - сообщили в ведомстве.

    В тушении остаются задействованными более 500 человек, 167 единиц техники, 6 воздушных судов.

    «За счет командно-штабных автомобилей, установленных в 3 населенных пунктах (Талица, Успенка, Бородулиха) обеспечивается мониторинг обстановки по периметру пожара с передачей видеоизображения в реальном времени. Всего с начала пожара осуществлено 2 707 сбросов воды объемом 7 951 тонны. 14 июня в 21:00 объявлена локализация пожара», - дополнили в министерстве.

    Напомним, 8 июня на территории Батпаевского лесничества в области Абай произошло возгорание деревьев. 14 лесников погибли при пожаре.

    Общая площадь пожара в области Абай около 60 тысяч га, из них 43 тысяч га – в активной термоточке.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Происшествия Регионы Казахстана МЧС Пожар Абайская область Пожар в области Абай
    Новости по теме
    Новости по теме
    35 несчастных случаев произошло на костанайских предприятиях
    Число отравившихся фаст-фудом в Кентау достигло 92 человек
    Аким области Абай ответил на 40 проблемных вопросов жителей Семея
    Участников религиозной процессии убило током в Индии
    Популярное
    1 17-летняя теннисистка Асылжан Арыстанбекова почти сотворила сенсацию на турнире в Тунисе
    2 Базовую пенсию действующих пенсионеров увеличат в ближайшие 5 лет
    3 Руслан Шпекбаев освобожден от должности заместителя министра обороны
    4 Кто войдет в спецорган по возврату незаконно приобретенных активов
    5 Жуткое ДТП в Астане: автомобиль врезался в столб LRT