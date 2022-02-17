Более 500 человек с «красным» статусом выявили в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области с начала года с помощью «Ashyq» выявлено 578 нарушений карантинного режима, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 1 января по 16 февраля текущего года в области зафиксировано 578 нарушителей санитарно-карантинных норм, из них 547 посетителей с «красным» и 31 с «желтым» статусом. На физические лица со статусом «красный» заполнено 14 протоколов на сумму 505 395 тенге», - сообщили в пресс-службе департамента санитарно-эпидемиологического контроля области.

На сегодняшний день в Алматинской области к платформе подключились 10 823 участников – это коммерческие, государственные, образовательные и иные заведения, где наблюдается массовое скопление людей.

«Несмотря на обязательные условия использования «Ashyq», есть и недобросовестные участники, которые нарушают правила проекта. Выявлением нарушителей карантинных требовании активно занимаются мониторинговые группы. С начала их работы проведено 1210 проверок субъектов малого и среднего бизнеса, были выявлены пять нарушителей. Все они исключены с проекта «Ashyq» на две недели», - добавили в ДСЭК.